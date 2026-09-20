Атака РФ на Киев и Киевскую область: есть пострадавшая и разрушения

Россияне обстреляли Киев и область: ранена женщина, зафиксированы разрушения
В воскресенье днем, 20 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву и Киевской области с помощью беспилотников. В столице в результате атаки пострадала женщина. В Киевской области зафиксированы повреждения автомобилей, зданий и складских помещений, а также пожары.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
Последствия атаки РФ на Киев
Сегодня, 20 сентября, в Киеве в результате российской атаки пострадала женщина.
По словам мэра Виталия Кличко, пострадавшая находится в Святошинском районе. Медики оказывают ей необходимую помощь.
"Одна пострадавшая в Святошинском районе в результате атаки врага на столицу. Раненой женщине медики оказывают помощь", — сообщил мэр столицы.
Что известно о последствиях атаки на Киевскую область
В Киевской области в результате атаки БпЛА повреждения и возгорания зафиксировали сразу в нескольких районах.
В Бучанском районе поврежден автомобиль. На месте возник пожар, который уже ликвидировали.
В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. В настоящее время спасатели и соответствующие службы работают над ликвидацией пожара.
Кроме того, в районе поврежден навес и автомобиль на территории частного домовладения.
В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.
По предварительной информации, в Киевской области погибших и пострадавших нет.
Новини.LIVE сообщали, что число погибших в результате российских атак в Киевской области возросло до четырёх — в больнице скончался раненый ребёнок. Среди погибших трое детей и 39-летняя женщина. За более чем сутки атак в пяти районах области повреждено 31 объект.
Новини.LIVE также писали, что Россия в ночь на 20 сентября атаковала Киевскую область. В Фастовском районе повреждено предприятие, на его территории возник пожар.