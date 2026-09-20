Атака РФ на Киев и Киевскую область: есть пострадавшая и разрушения

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В воскресенье днем, 20 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву и Киевской области с помощью беспилотников. В столице в результате атаки пострадала женщина. В Киевской области зафиксированы повреждения автомобилей, зданий и складских помещений, а также пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

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Последствия атаки РФ на Киев

Сегодня, 20 сентября, в Киеве в результате российской атаки пострадала женщина.

По словам мэра Виталия Кличко, пострадавшая находится в Святошинском районе. Медики оказывают ей необходимую помощь.

"Одна пострадавшая в Святошинском районе в результате атаки врага на столицу. Раненой женщине медики оказывают помощь", — сообщил мэр столицы.

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Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Что известно о последствиях атаки на Киевскую область

В Киевской области в результате атаки БпЛА повреждения и возгорания зафиксировали сразу в нескольких районах.

В Бучанском районе поврежден автомобиль. На месте возник пожар, который уже ликвидировали.

В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. В настоящее время спасатели и соответствующие службы работают над ликвидацией пожара.

Кроме того, в районе поврежден навес и автомобиль на территории частного домовладения.

В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.

По предварительной информации, в Киевской области погибших и пострадавших нет.

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что число погибших в результате российских атак в Киевской области возросло до четырёх — в больнице скончался раненый ребёнок. Среди погибших трое детей и 39-летняя женщина. За более чем сутки атак в пяти районах области повреждено 31 объект.

Новини.LIVE также писали, что Россия в ночь на 20 сентября атаковала Киевскую область. В Фастовском районе повреждено предприятие, на его территории возник пожар.