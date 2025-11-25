Видео
Главная Киев В Киеве прогремели повторные взрывы — РФ запустила ракеты

В Киеве прогремели повторные взрывы — РФ запустила ракеты

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 07:14
обновлено: 07:31
Взрывы в Киеве 25 ноября — РФ атакует ракетами
Последствия обстрела Киева. Фото: Нацполиция

Утром 25 ноября в Киеве прогремели повторные взрывы. Российские войска атакуют столицу Украины ракетами и дронами.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Читайте также:

Взрывы в Киеве 25 ноября

В КГВА рассказали, что в Киеве работают силы ПВО над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

"Комбинированная атака продолжается. Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

Вибухи у Києві 25 листопада
Скриншот сообщения КГВА

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Россия повторно осуществляет комбинированную атаку на столицу. Сейчас еще фиксируются вражеские цели в направлении города с востока.

Обстріл Києва 25 листопада
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

А мэр столицы Виталий Кличко добавил, что сейчас известно о двух погибших в столице. Еще семь человек пострадали, двух из них госпитализировали медики.

null
Скриншот сообщения Виталия Кличко

"В Святошинском районе разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди. Экстренные службы направляются на место", — сказал городской голова.

null
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, в ночь на 25 ноября обломки попали в жилой дом в Киеве. Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях.

В то же время в ГСЧС рассказали, что есть попадания в два жилых дома. На месте вспыхнули пожары и есть разрушения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
