Взрывы в Киеве 25 ноября — РФ атакует ракетами

В Киеве прогремели повторные взрывы — РФ запустила ракеты
Утром 25 ноября в Киеве прогремели повторные взрывы. Российские войска атакуют столицу Украины ракетами и дронами.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Взрывы в Киеве 25 ноября
В КГВА рассказали, что в Киеве работают силы ПВО над ликвидацией угрозы в небе над столицей.
"Комбинированная атака продолжается. Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.
В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Россия повторно осуществляет комбинированную атаку на столицу. Сейчас еще фиксируются вражеские цели в направлении города с востока.
А мэр столицы Виталий Кличко добавил, что сейчас известно о двух погибших в столице. Еще семь человек пострадали, двух из них госпитализировали медики.
"В Святошинском районе разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди. Экстренные службы направляются на место", — сказал городской голова.
Напомним, в ночь на 25 ноября обломки попали в жилой дом в Киеве. Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях.
В то же время в ГСЧС рассказали, что есть попадания в два жилых дома. На месте вспыхнули пожары и есть разрушения.
