Главная Киев Массированный удар по Киеву: в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий

Массированный удар по Киеву: в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий

Дата публикации 24 мая 2026 07:30
Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 24 мая осуществили массированный обстрел Киева. В результате атаки в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Также известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Последствия удара по Киеву 24 мая

Больше всего повреждений зафиксировано в Шевченковском районе. Там из-за атаки вспыхнул пожар на втором этаже школы на площади около 300 квадратных метров. Также в пятиэтажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с последующим возгоранием с первого по пятый этажи.

Кроме того, зафиксировано попадание в здание бизнес-центра, возгорание на территории рынка и удар между 8 и 9 этажами девятиэтажного дома. По предварительным данным, там погиб один человек. Также повреждения получило здание музея Главного управления ГСЧС в Киевской области.

В Дарницком районе обстрел вызвал пожар кровли двухэтажного общежития площадью около 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали жителей и ликвидировали возгорание.

В Днепровском районе горели частный жилой дом и территория гаражного кооператива.

В Деснянском районе зафиксировано попадание в торговый центр и здание супермаркета. Также произошел пожар пяти гаражных боксов.

В Святошинском районе сообщается о попадании в девятиэтажный жилой дом.

В Соломенском районе повреждения получил 24-этажный жилой дом — пожар и разрушение конструкций возникли на уровне 23 этажа. Также под удар попали складские помещения в промышленной зоне.

В Оболонском районе, по предварительным данным, горел жилой дом, а также произошел пожар в 16-этажке на уровне 12-13 этажей. Отдельно спасатели ликвидировали возгорание в строительном гипермаркете.

В Печерском районе возник пожар на 13 этаже 20-этажной новостройки, а также загорелась бытовка неподалеку.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро информация о количестве пострадавших и жертв уточняется. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская" после ударов РФ 24 мая. Она не будет работать для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля.

Отметим, этой ночью враг атаковал столицу несколькими волнами. Сначала россияне запускали дроны, баллистику и крылатые ракеты, тогда делали паузу и повторяли атаки снова. По данным мониторов, это был один из самых массированных ударов по Киеву за 2025-2026 гг.

Киев ГСЧС обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
