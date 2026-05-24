Количество пострадавших в Киеве возросло до 34: одна женщина погибла

Последствия удара по Киеву.

В результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая, количество пострадавших возросло до 56. Также известно о двух погибших в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию и мэра Киева Виталия Кличко.

Пострадавшие в Киеве после атаки 24 мая

Обновлено в 09:29. Виталий Кличко сообщил, что на данный момент известно о 56 пострадавших в результате атаки на Киев. По его словам, 30 из них находятся в стационарах городских больниц, в том числе двое детей. На данный момент известно о двух погибших.

"Спасатели на части локации еще расчищают завалы. Медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают помощь жителям столицы", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Виталия Кличко

В полиции рассказали, что этой ночью под вражеским огнем оказались все районы Киева. Враг совершил комбинированный удар, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Последствия обстрела Киева.

Поврежденный дом в результате обстрелов.

"Зафиксировано повреждение многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий, учебного заведения, СТО и припаркованных автомобилей", — говорится в сообщении.

В то же время Кличко сообщил, что сейчас спасатели тушат пожары и разбирают завалы, а медики оказывают помощь пострадавшим. По состоянию на сейчас известно, что в результате вражеской атаки два человека погибли. Кроме того, еще 44 человека пострадали. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе — двух детей (в состоянии средней тяжести). Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью РФ также атаковала все районы Киевщины. В результате обстрела повреждены дома граждан, пострадали люди.

А в Киеве засыпало вход в укрытие одной из школ после удара РФ. В укрытии находятся люди, на месте работают все соответствующие службы.