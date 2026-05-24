Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Количество пострадавших в Киеве возросло до 44: два человека погибли

Количество пострадавших в Киеве возросло до 44: два человека погибли

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 08:54
Количество пострадавших в Киеве возросло до 34: одна женщина погибла
Последствия удара по Киеву. Фото: Нацполиция

В результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая, количество пострадавших возросло до 56. Также известно о двух погибших в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию и мэра Киева Виталия Кличко.

Пострадавшие в Киеве после атаки 24 мая

Обновлено в 09:29. Виталий Кличко сообщил, что на данный момент известно о 56 пострадавших в результате атаки на Киев. По его словам, 30 из них находятся в стационарах городских больниц, в том числе двое детей. На данный момент известно о двух погибших.

"Спасатели на части локации еще расчищают завалы. Медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают помощь жителям столицы", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста Виталия Кличко

В полиции рассказали, что этой ночью под вражеским огнем оказались все районы Киева. Враг совершил комбинированный удар, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Читайте также:
null
Последствия обстрела Киева. Фото: Нацполиция
null
Поврежденный дом в результате обстрелов. Фото: Нацполиция

"Зафиксировано повреждение многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий, учебного заведения, СТО и припаркованных автомобилей", — говорится в сообщении.

В то же время Кличко сообщил, что сейчас спасатели тушат пожары и разбирают завалы, а медики оказывают помощь пострадавшим. По состоянию на сейчас известно, что в результате вражеской атаки два человека погибли. Кроме того, еще 44 человека пострадали. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе — двух детей (в состоянии средней тяжести). Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью РФ также атаковала все районы Киевщины. В результате обстрела повреждены дома граждан, пострадали люди.

А в Киеве засыпало вход в укрытие одной из школ после удара РФ. В укрытии находятся люди, на месте работают все соответствующие службы.

Киев обстрелы пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации