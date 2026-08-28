Россия атаковала Киевскую область 28 августа: есть погибший и раненые

Спасатели устраняют последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 28 августа, вновь атаковали Киевскую область. В результате обстрела есть погибший и раненые. В настоящее время все службы продолжают работать на местах.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Киевской области 28 августа

Утренняя атака российских оккупантов унесла жизнь человека в Бучанском районе. Кроме того, ещё один мужчина получил осколочные ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В Фастовском районе также пострадала женщина — порезы руки.

"Это снова удар по мирным людям. За каждой такой новостью — чья-то жизнь, семья, близкие. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Все службы работают на местах и помогают людям", — отметил Ткаченко.

Читайте также:

Сообщение Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа Россия атаковала склады "Новой почты" и соседнее предприятие в Святопетровском Киевской области. Произошел масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Россия вновь атаковала столицу с помощью дронов.