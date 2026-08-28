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Главная Киев Российский обстрел Киевской области: погиб человек и есть раненые

Российский обстрел Киевской области: погиб человек и есть раненые

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28 августа 2026 11:13
Россия атаковала Киевскую область 28 августа: есть погибший и раненые
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 28 августа, вновь атаковали Киевскую область. В результате обстрела есть погибший и раненые. В настоящее время все службы продолжают работать на местах.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киевской области 28 августа

Утренняя атака российских оккупантов унесла жизнь человека в Бучанском районе. Кроме того, ещё один мужчина получил осколочные ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В Фастовском районе также пострадала женщина — порезы руки.

"Это снова удар по мирным людям. За каждой такой новостью — чья-то жизнь, семья, близкие. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Все службы работают на местах и помогают людям", — отметил Ткаченко.

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Сообщение Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа Россия атаковала склады "Новой почты" и соседнее предприятие в Святопетровском Киевской области. Произошел масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Россия вновь атаковала столицу с помощью дронов.

война убийство Киевская область обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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