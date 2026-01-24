Видео
Главная Киев В Киеве изменили движение метро после ударов РФ — что произошло

В Киеве изменили движение метро после ударов РФ — что произошло

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 06:35
Метро Киева будет курсировать с изменениями 24 января
Люди в метро. Фото: УНИАН

В субботу, 24 января, киевский метрополитен изменил движение поездов на одной из веток. Причиной стало повреждение ограждения в результате ночной атаки РФ. 

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

Читайте также:

Что известно об изменении движения метро в Киеве 24 января

Согласно сообщению КГГА, поезда временно курсируют по изменениям на зеленой линии метро. Сейчас движение осуществляется между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" — "Красный хутор".

"На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела. Информацию о возобновлении работы зеленой линии сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

В то же время на красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Напомним, что этой ночью враг атаковал Киев дронами и баллистикой. В результате обстрела в столице произошли пожары, повреждены здания и есть жертвы.

Также мы писали, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сейчас остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии не нужна. Однако он добавил, что не исключает такой возможности в будущем.

Киев метро поезда обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
