Метро Киева будет курсировать с изменениями 24 января

В Киеве изменили движение метро после ударов РФ — что произошло
В субботу, 24 января, киевский метрополитен изменил движение поездов на одной из веток. Причиной стало повреждение ограждения в результате ночной атаки РФ.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.
Что известно об изменении движения метро в Киеве 24 января
Согласно сообщению КГГА, поезда временно курсируют по изменениям на зеленой линии метро. Сейчас движение осуществляется между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" — "Красный хутор".
"На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела. Информацию о возобновлении работы зеленой линии сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
В то же время на красной и синей линии поезда курсируют без изменений.
Напомним, что этой ночью враг атаковал Киев дронами и баллистикой. В результате обстрела в столице произошли пожары, повреждены здания и есть жертвы.
Также мы писали, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сейчас остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии не нужна. Однако он добавил, что не исключает такой возможности в будущем.
