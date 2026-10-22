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Главная Киев Российская атака уничтожила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве

Российская атака уничтожила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве

Ua ru
22 октября 2026 15:45
Репортаж
Удар по Киеву уничтожил "Эпицентр" на Почайной, горели "Ритейл Парк" и почтовое отделение Новини.LIVE
Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, разрушенный в результате российского удара. Фото: Новини.LIVE

В ночь на четверг, 22 октября, российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. По предварительной информации, в гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе столицы попала баллистическая ракета. После удара также вспыхнули пожары в расположенном рядом торговом центре и грузовом отделении почты.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.

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  • Російський удар вщент зруйнував гіпермаркет
    Разрушенный гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве после российской атаки. Фото: Новини.LIVE
  • Будівля
    Последствия ракетного удара по гипермаркету "Эпицентр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Російський удар 22 жовтня вщент зруйнував гіпермаркет
    Разрушенный гипермаркет "Эпицентр"в Киеве после ночного российского удара. Фото: Новини.LIVE
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  • Російський удар вщент зруйнував гіпермаркет
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  • Російський удар 22 жовтня вщент зруйнував гіпермаркет

Что известно о разрушении "Эпицентра" в Киеве

Здание гипермаркета полностью разрушено. По предварительным данным, причиной разрушений стало попадание баллистической ракеты. Другие обстоятельства удара уточняются.

Пожары в торговом центре и почтовом отделении

Помимо гипермаркета, пожар вспыхнул в торговом центре "Ритейл Парк". Огонь также охватил расположенное рядом грузовое отделение почты.

Информация о масштабах повреждений этих объектов в настоящее время уточняется.

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  • Рятувальники працюють на місці руйнувань після російської атаки 22 жовтня.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки в ночь на 22 октября в нескольких районах Киева были повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и транспортная инфраструктура. Очевидцы рассказывали, что после удара люди собственными силами вытаскивали других из поврежденного дома.

Также Новини.LIVE писали, что во время ночной атаки на столицу российские войска применили баллистическую ракету с кассетным боезарядом. Внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", объяснил принцип действия такой боеголовки и её опасность для гражданского населения.

Киев пожар война в Украине Эпицентр разрушения атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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