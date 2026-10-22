Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, разрушенный в результате российского удара. Фото: Новини.LIVE

В ночь на четверг, 22 октября, российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. По предварительной информации, в гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе столицы попала баллистическая ракета. После удара также вспыхнули пожары в расположенном рядом торговом центре и грузовом отделении почты.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.

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Разрушенный гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве после российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по гипермаркету "Эпицентр" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный гипермаркет "Эпицентр"в Киеве после ночного российского удара. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Что известно о разрушении "Эпицентра" в Киеве

Здание гипермаркета полностью разрушено. По предварительным данным, причиной разрушений стало попадание баллистической ракеты. Другие обстоятельства удара уточняются.

Пожары в торговом центре и почтовом отделении

Помимо гипермаркета, пожар вспыхнул в торговом центре "Ритейл Парк". Огонь также охватил расположенное рядом грузовое отделение почты.

Информация о масштабах повреждений этих объектов в настоящее время уточняется.

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Повреждённый торговый центр "Ритейл Парк" в Киеве после российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Разрушения на торговых объектах в Киеве после российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Повреждения торгового центра "Ритейл Парк" после ночного обстрела столицы. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по торговому центру "Ритейл Парк" в столице. Фото: Новини.LIVE

Так выглядят торговые объекты на Почайной после российского удара по столице. Фото: Новини.LIVE

Спасатели работают на месте российского удара. Фото: Новини.LIVE 1 / 6











Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки в ночь на 22 октября в нескольких районах Киева были повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и транспортная инфраструктура. Очевидцы рассказывали, что после удара люди собственными силами вытаскивали других из поврежденного дома.

Также Новини.LIVE писали, что во время ночной атаки на столицу российские войска применили баллистическую ракету с кассетным боезарядом. Внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", объяснил принцип действия такой боеголовки и её опасность для гражданского населения.