В трех районах Киева открыли пункты несокрушимости из-за проблем с электроснабжением

Пункт несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В трех районах Киева открыли пункты несокрушимости. В настоящее время в Оболонском, Подольском и Святошинском районах сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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Пункты стойкости в Киеве 9 октября

"В трех районах столицы, где ситуация с энергоснабжением наиболее тяжелая, в настоящее время разворачиваются пункты стойкости. Соответствующее поручение получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что пункты должны быть оборудованы всем необходимым для зарядки мобильных телефонов, портативных зарядных устройств и других важных электронных устройств.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в Киевском метрополитене рассказали, как чтят память погибших в результате российской агрессии во время общенациональной минуты молчания. Ежедневно в 09:00 соответствующие сообщения транслируются на эскалаторных наклонных участках 20 станций метро.

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А на фоне российских атак и перебоев с электроснабжением в Киеве усилились пробки, и дорога между правым и левым берегами города занимает больше времени. Задержки также возникают в работе метро из-за проблем с электроснабжением.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за усиления российских обстрелов столица столкнулась с ситуацией, в которой на первый план выходит вопрос выживания. Он рекомендовал киевлянам, у которых есть родственники или друзья за пределами города, обдумать возможность временного выезда.