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Главная Киев В Киеве раздались взрывы: россияне нанесли удар с помощью баллистического оружия

В Киеве раздались взрывы: россияне нанесли удар с помощью баллистического оружия

Ua ru
1 сентября 2026 02:31
Взрывы в Киеве 1 сентября в результате ударов баллистическими ракетами
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП «Киевский метрополитен»

В Киеве только что, в ночь на 1 сентября, прогремели взрывы. Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 1 сентября

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении КГВА в 02:12.

Однако отметим, что тревога была объявлена в большинстве областей Украины. Уже в 02:21 Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск баллистической ракеты, после чего в городе раздалась серия очень громких взрывов. Впоследствии серия взрывов повторилась.

Также в направлении Киева летят реактивные дроны.

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Где объявлена тревога

По состоянию на 02:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Київ під ударом 1 вересня - що відомо
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новости.LIVE, этой же ночью россияне запустили по Украине крылатые ракеты типа «Калибр». Не исключено, что они тоже могут лететь именно на Киев.

Также мы писали, что правительство может изменить правила работы Киева во время воздушных тревог. В частности, предлагается разделить тревоги на «желтую» и «красную», разрешить движение по мостам, скорректировать комендантский час и не только.

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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