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Главная Киев РФ атаковала Киев и Киевскую область: возникли пожары, есть пострадавшие

РФ атаковала Киев и Киевскую область: возникли пожары, есть пострадавшие

Ua ru
1 сентября 2026 00:39
Обстрел Киева и области 31 августа — зафиксированы пожары, один человек пострадал
Спасатель. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

В понедельник вечером, 31 августа, россияне продолжили наносить удары по Киеву и области. В результате новых атак вновь пострадали люди, зафиксированы повреждения и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГВА и сайт Киевской ОВА.

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Последствия атаки РФ по Киеву 31 августа

Отметим, что враг продолжает свои массированные атаки на столицу Украины. Они были как после 20:00, так и сейчас, примерно в 00:05, в Киеве в очередной раз были слышны взрывы. Однако по состоянию на 00:15 в городе прозвучал отбой тревоги.

За это время мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram написал, что последствия обстрелов зафиксированы сразу в нескольких районах. В частности:

  • в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на обочину дороги, загорелась трава. Кроме того, обломки обнаружены на нежилых территориях по двум адресам;
  • в Дарницком районе также произошел пожар в результате падения БПЛА;
  • в Соломенском — возгорание травы возле лесополосы.
Київ під ударом 31 серпня - що відомо
Пост Кличко. Фото: скриншот

Киевская область

Между тем в Киевской ОВА в Telegram также сообщили, что враг продолжал атаковать область. В частности, россияне ранили еще одного человека, из-за чего число пострадавших в регионе увеличилось до 9.

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"В Бучанском районе женщина получила осколочное ранение ноги. ЕЕ госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Бучанском районе повреждены два частных дома.

Київська область під ударом 31 серпня
Пост Киевской ОГА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, правительство может изменить правила работы Киева во время воздушных тревог. В частности, предлагается разделить тревоги на «желтую» и «красную», разрешить движение по мостам, скорректировать комендантский час и не только.

Также мы писали, что, по словам нардепа Руслана Горбенко, уже в сентябре Киев и область получат статус прифронтовых территорий.

Киев пожар взрыв Киевская область обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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