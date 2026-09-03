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Главная Киев В Борисполе сгорела фармацевтическая компания в результате атаки РФ

В Борисполе сгорела фармацевтическая компания в результате атаки РФ

Ua ru
3 сентября 2026 13:58
Эксклюзив
Последствия атаки РФ: в Борисполе сгорела фармацевтическая компания
Сгоревшие павильоны. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Россия продолжает систематический террор с использованием дронов в Киевской области. В Борисполе в результате ночной атаки России вспыхнул пожар на территории фармацевтической компании "Биокон". Также в одном из районов города полностью сгорел магазин, а взрывная волна повредила окна в соседнем девятиэтажном доме.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила журналистка Диана Шлыкова.

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Что повредила атака в Борисполе

Россия в очередной раз атаковала Бориспольский район Киевской области. Во время ночного российского обстрела пострадали складские помещения фармацевтической компании "Биокон". На территории предприятия возник пожар. Кроме того, в другой части Борисполя огонь полностью уничтожил магазин. Взрывная волна также повредила окна в расположенном рядом девятиэтажном доме.

У Борисполі згоріла фармацевтична компанія через атаку РФ - фото 1
Выбитые окна. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE
У Борисполі згоріла фармацевтична компанія через атаку РФ - фото 2
Дым в результате атаки РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

На местах работали спасатели. Они оперативно ликвидировали возгорание и последствия атаки. В результате обстрела, к счастью, люди не погибли. Местные жители сейчас убирают поврежденные территории и пытаются забрать вещи, которые удалось спасти.

Атака нанесла значительный материальный ущерб гражданской инфраструктуре Борисполя.

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Дым в Борисполе. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил — в результате очередной атаки РФ на Киевскую область пострадал Бориспольский район. Известно, что в результате удара были повреждены складские и административные помещения, магазин, а также мелкие архитектурные формы. Он призвал жителей области беречь себя и реагировать на тревоги.

Мы сообщали, что из-за систематических атак России на Киевскую область эксперты зафиксировали загрязнение воздуха в Обуховском районе. В умеренной концентрации в воздухе преобладает мелкодисперсная пыль, которая у чувствительных людей может вызывать дискомфорт при дыхании. Также из-за последствий российских обстрелов ухудшение состояния атмосферного воздуха возможно в Бориспольском районе.

Киев обстрелы война в Украине Борисполь атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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