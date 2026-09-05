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Главная Киев Поврежденные АЗС, склады и дома: последствия обстрела Киевской области

Поврежденные АЗС, склады и дома: последствия обстрела Киевской области

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5 сентября 2026 11:04
Ткаченко рассказал о последствиях атаки РФ на Киевскую область
Пожар и разрушения в результате атаки РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевской области

В течение 4 сентября враг нанес удары по Киевской области с помощью беспилотников. В пяти районах области зафиксированы повреждения в общей сложности 28 объектов. В Бориспольском районе пострадали две женщины, а утром 5 сентября атаки на область продолжились.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко в субботу, 5 сентября.

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Какие объекты повреждены в Киевской области в результате обстрела

В течение 4 сентября повреждения были зафиксированы в пяти районах Киевской области. Всего в результате российских ударов повреждено 28 объектов .

Среди них — складские помещения, учебные заведения, частные дома, многоэтажные здания, транспортные средства, оборудование автозаправочных станций и административное помещение.

В Бориспольском районе пострадали две женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, а в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

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Последствия утренних атак 5 сентября

Утром 5 сентября вражеские атаки на Киевскую область продолжились.

В Фастовском районе повреждены два частных дома, в Обуховском — два. Еще один частный дом поврежден в Бориспольском районе.

На местах работают все необходимые службы. Они ликвидируют последствия атак, фиксируют повреждения и помогают людям.

Тимур Ткаченко поблагодарил защитников неба за работу и защиту Киевской области.

Глава Киевской ОВА также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

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Скриншот сообщения Тимура Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной атаки РФ на Киевскую область 5 сентября 2026 года в Бучанском районе загорелось складское помещение. А во время тушения враг нанес повторный удар. Два человека получили травмы, 15 жильцов дома были эвакуированы.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 5 сентября в результате атаки РФ в Борисполе были повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного дома. В одной из квартир и на крыше возникли пожары. Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу.

Киев Киевская область обстрелы война в Украине атака Тимур Ткаченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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