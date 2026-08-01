Россия атаковала складские помещения в Броварах: есть погибшие и раненые

Пожар на складах. Фото: ГСЧС Киевской области

Иванна Чайка редактор политических новостей

Утром российские оккупанты нанесли удар с помощью дронов по складским помещениям в Броварах Киевской области. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения. Также повреждено более десятка автомобилей.

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

На месте удара в Броварах продолжаются аварийно-спасательные работы

"Враг не прекращает террор против мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевской области", — говорится в сообщении.

Также в результате вражеского удара повреждены 12 автомобилей.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, правоохранители и другие оперативные службы. Они ликвидируют последствия атаки и фиксируют нанесенные разрушения.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — отметил чиновник.

Как писали Новини.LIVE, очередной российский удар баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 1 августа привел к многочисленным жертвам. На данный момент подтверждена гибель девяти человек. Число пострадавших превысило 30, часть из них была госпитализирована.

Кроме того, в результате ночной российской атаки на улице Дегтяревской в Киеве повреждены автомойка, шиномонтаж и несколько заведений быстрого питания. Также сгорели автомобили, а владельцы предприятий уже расчищают завалы и оценивают ущерб.