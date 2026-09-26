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Главная Киев В Киеве ночью раздавались взрывы: последствия атаки

В Киеве ночью раздавались взрывы: последствия атаки

Ua ru
26 сентября 2026 06:20
Ночью 26 сентября 2026 года армия РФ обстреляла Киев
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В ночь на субботу, 26 сентября, в Киеве были слышны взрывы. Два района столицы оказались под российским обстрелом. Произошел пожар. В нескольких местах упали обломки. Несмотря на это, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

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Ночью 26 сентября 2026 года РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщений КГВА

Последствия обстрела Киева ночью 26 сентября

В Соломенском районе БпЛА упал на офисное здание — оно загорелось. В другом месте обломки упали на открытой территории.

Также падение обломков на открытой территории произошло в Оболонском районе.

ОБНОВЛЕНО В 06:36: В Соломенском районе БпЛА попал между пятиэтажным жилым домом и торговым заведением. На место удара направляются экстренные службы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что вечером 25 сентября россияне атаковали Иванковский лицей №2 в Вышгородском районе Киевской области. Возник пожар. Детей в момент обстрела в учебном заведении не было. Обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писал, что во время российского обстрела Киевской области днем 25 сентября получил повреждения склад логистического партнера McDonald's. Люди не пострадали. Рестораны сети продолжают работать в обычном режиме.

Киев взрыв обстрелы война в Украине атака
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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