Ночью 26 сентября 2026 года армия РФ обстреляла Киев

Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В ночь на субботу, 26 сентября, в Киеве были слышны взрывы. Два района столицы оказались под российским обстрелом. Произошел пожар. В нескольких местах упали обломки. Несмотря на это, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщений КГВА

Последствия обстрела Киева ночью 26 сентября

В Соломенском районе БпЛА упал на офисное здание — оно загорелось. В другом месте обломки упали на открытой территории.

Также падение обломков на открытой территории произошло в Оболонском районе.

ОБНОВЛЕНО В 06:36: В Соломенском районе БпЛА попал между пятиэтажным жилым домом и торговым заведением. На место удара направляются экстренные службы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что вечером 25 сентября россияне атаковали Иванковский лицей №2 в Вышгородском районе Киевской области. Возник пожар. Детей в момент обстрела в учебном заведении не было. Обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писал, что во время российского обстрела Киевской области днем 25 сентября получил повреждения склад логистического партнера McDonald's. Люди не пострадали. Рестораны сети продолжают работать в обычном режиме.