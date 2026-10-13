Партнеры не предупредили о ракетных ударах по Киеву — Зеленский

Зеленский: партнеры не предупредили о ракетных ударах по Киеву
Ua ru
13 октября 2026 13:35
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры не предупредили Украину о запуске пяти баллистических ракет, которые поразили Киев и повредили гражданскую инфраструктуру. Глава государства подчеркнул важность своевременного обмена разведывательными данными для защиты населения от российских атак.
Об этом украинский лидер сообщил в своём посте, передаёт Новини.LIVE.
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