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Главная Киев В Киеве возросло число раненых в результате российского обстрела

В Киеве возросло число раненых в результате российского обстрела

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Дата публикации 11 июля 2026 14:44
Российский обстрел Киева 11 июля: число пострадавших возросло
Расчистка завалов в Киеве 11 июля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 11 июля обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела ранения получили 12 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 11 июля

"12 пострадавших в столице в результате атаки врага", — отметил Кличко.

По его словам, среди раненых двое детей десяти и 11 лет.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего в нескольких районах повреждены здания.

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А журналистка Новини.LIVE Диана Шликова показывала последствия российского обстрела Дарницкого района Киева. Там произошел пожар, а также были повреждены жилые дома и автомобили.

Киев война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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