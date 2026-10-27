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Главная Киев В Киеве введены экстренные отключения света: графики не действуют

В Киеве введены экстренные отключения света: графики не действуют

Ua ru
27 октября 2026 00:48
Отключение электроэнергии в Киеве — 27 октября введены экстренные отключения света
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В ночь на 27 октября Киев в очередной раз столкнулся с отключениями света. В настоящее время в столице введены экстренные отключения, что означает, что графики отключений света на данный момент не действуют.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на собственного корреспондента и сайт ДТЭК.

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Чрезвычайные отключения света в Киеве 27 октября

Этой ночью местные паблики в Telegram сообщили, что как минимум половина Оболонского района осталась без света, хотя по графикам свет должен быть. В то же время эту информацию подтверждает журналист «Новости.LIVE».

Между тем на сайте компании ДТЭК указано, что в настоящее время в столице введены экстренные отключения света. В связи с этим графики не действуют.

«По приказу НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно расходуйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — говорится в сообщении.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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