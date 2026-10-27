Отключение электроэнергии в Киеве — 27 октября введены экстренные отключения света

В Киеве введены экстренные отключения света: графики не действуют
В ночь на 27 октября Киев в очередной раз столкнулся с отключениями света. В настоящее время в столице введены экстренные отключения, что означает, что графики отключений света на данный момент не действуют.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на собственного корреспондента и сайт ДТЭК.
Чрезвычайные отключения света в Киеве 27 октября
Этой ночью местные паблики в Telegram сообщили, что как минимум половина Оболонского района осталась без света, хотя по графикам свет должен быть. В то же время эту информацию подтверждает журналист «Новости.LIVE».
Между тем на сайте компании ДТЭК указано, что в настоящее время в столице введены экстренные отключения света. В связи с этим графики не действуют.
«По приказу НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно расходуйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — говорится в сообщении.
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