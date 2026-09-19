Атака РФ на Киевскую область: погибли мать и двое детей

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевской области

В Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки погибли три человека. Среди них — мать, девочка и мальчик. Также были повреждены частные жилые дома и автомобиль, а в одном из домов возник пожар.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко в субботу, 19 сентября, пишет Новини.LIVE.

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В Фастовском районе погибли три человека

По словам Тимура Ткаченко, в результате вражеского обстрела погибли мать и двое маленьких детей — девочка и мальчик.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и назвал трагедию непоправимой.

"Страшная трагедия в Фастовском районе. В результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.

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Нет слов, которые могли бы передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это непоправимая трагедия", — отметил Ткаченко.

В Фастовском районе также повреждены частные жилые дома и автомобиль.

В одном из домов возник пожар. Его ликвидировали. Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки.

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 19 сентября 2026 года российская атака на Киевскую область привела к ранению матери и ребенка в Вышгородском районе. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. В результате удара также были повреждены учебное заведение и автобус.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 сентября в Киевской области в результате российского удара пострадала женщина в Фастовском районе. Её доставили в больницу. В Обуховском районе вражеская атака повредила частный дом.