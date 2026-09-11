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Главная Киев Россия нанесла удар по многоэтажке в Киеве: есть пострадавшие

Россия нанесла удар по многоэтажке в Киеве: есть пострадавшие

Ua ru
11 сентября 2026 04:35
Ночью 11 сентября 2026 года РФ обстреляла многоэтажный дом в Киеве
Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Ночью в пятницу, 11 сентября, Киев атаковала российская армия. В Днепровском районе в результате обстрела загорелось девятиэтажное здание. Пострадали как минимум два человека.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

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ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 05:30 число пострадавших в Днепровском районе возросло до восьми человек.

Уночі 11 вересня 2026 року РФ завдала удару по Києву
Скриншот сообщений Киевской МВА

Недавние обстрелы Киева и Киевской области 

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщал, что в течение суток 10 сентября российские военные атаковали Киевскую область. Повреждения получили 17 объектов. Один человек погиб, еще двое получили травмы. По состоянию на вечер 10 сентября продолжалось тушение пожара на складе гражданского назначения в Бучанском районе.

Также Новини.LIVE сообщало, что днем 10 сентября под российским обстрелом оказалась АЗС в Голосеевском районе Киева. Пострадали люди. Повреждения получили остановки. Загорелись нежилое восьмиэтажное здание и генераторы.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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