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Головна Київ Удар РФ по Київщині: є загиблий і поранені

Удар РФ по Київщині: є загиблий і поранені

Ua ru
10 вересня 2026 23:12
Унаслідок обстрілу Київщини 10 вересня 2026 року є загиблий і постраждалі
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Упродовж четверга, 10 вересня, росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками. Одна людина загинула, а ще двоє — травмувалися. Під обстрілами опинилися три райони області: Бучанський, Фастівський і Обухівський. Зазнали пошкоджень 17 об'єктів.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Київщини 10 вересня

Атака пошкодила приватні будинки, транспортні засоби, склади та виробничі приміщення, ангари, ветеринарну клініку.

Триває гасіння пожежі на складах у Бучанському районі

Очільник ОВА подякував службам, які усувають наслідки російського обстрілу.

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ОНОВЛЕНО О 23:14: Тимур Ткаченко зазначив, що в мережі поширюють відео з кадрами пожежі в Бучанському районі. Причин для паніки немає: після обстрілу горить склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та представники інших екстрених служб. Ситуація контрольована. За попередньою інформацією, постраждалих від цього займання немає. 

РФ 10 вересня 2026 року обстріляла Київщину
Скриншот повідомлень Тимура Ткаченка

Раніше Новини.LIVE з посиланням на REEVA повідомляв про те, що завод цієї компанії постраждав під час російського обстрілу Білої Церкви 8 вересня. Підприємство тимчасово не може виробляти та відвантажувати продукцію. Окремі товари REEVA можуть зникнути з полиць магазинів.

Також Новини.LIVE писав, що вдень 10 вересня під російським обстрілом опинилася АЗС у Голосіївському районі Києва. Постраждали люди. Зазнали пошкоджень зупинки. Загорілися нежитлова восьмиповерхівка і генератори.

Київська область обстріли війна в Україні загиблі Тимур Ткаченко постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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