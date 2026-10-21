Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Ровенской области

Вечером 21 октября в столице прогремели мощные взрывы. В Днепровском районе Киева в результате удара со стороны РФ были повреждены частные жилые дома и автозаправочная станция. Сообщается о пострадавших.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВС Украины.

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Последствия вражеской атаки в Днепровском районе 21 октября

Вечером 21 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Воздушные Силы ВС Украины отметили, что это были баллистические ракеты.

Сообщение Воздушных сил ВС Украины. Скриншот: Telegram

Киевская городская государственная администрация сообщила о повреждениях, зафиксированных в двух местах в Днепровском районе. На одной из них в результате удара пострадали частные жилые дома. На другой локации повреждена АЗС и есть попадания в СТО. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

На данный момент известно о двух пострадавших, им уже оказывают помощь.

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Пост КМВА. Скриншот: Telegram

Мы писали, что в ночь на 19 октября в результате ракетного удара РФ по столице был поврежден офис редакции газеты "Закон и Бизнес". Ракета попала неподалеку от офиса, а взрывная волна выбила окна, разрушила внутренние перегородки и повредила оборудование.

Новини.LIVE сообщали, что "Укрзализныця" уже установила 33 первичных мобильных укрытия в Киеве. Все они расположены на железнодорожных объектах, известно, что их устанавливают в рамках Плана устойчивости "Укрзализныци".