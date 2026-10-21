Укрытие, установленное Укрзализныцей. Фото: Укрзализныця

В Киеве и области Укрзализныця уже установила 33 первичных мобильных укрытия. Они расположены на железнодорожных объектах. Их устанавливают в рамках Плана устойчивости Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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Укрытия от Укрзализныци

"Учитывая изменение тактики российских атак — продолжительные комбинированные удары с применением беспилотников и ракет — компания планирует установить ещё 128 укрытий в столице и области и почти 650 — в других регионах Украины", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны «Укрзализныця» установила уже 434 первичных укрытия.

В первую очередь их возводят в зонах повышенного риска — возле стратегически важных объектов, обеспечивающих движение поездов, а также на станциях, где нет других сооружений, предназначенных для защиты людей и включенных в фонд защитных укрытий Укрзализныци.

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Модульные укрытия уже не раз подтверждали свою эффективность во время атак российских беспилотников, обеспечивая защиту работников железной дороги и помогая сохранять человеческие жизни.

"Установка первичных (мобильных) укрытий — часть Плана устойчивости Укрзализныци. Он призван усилить защиту работников и обеспечить непрерывное движение поездов даже в условиях длительных комбинированных атак", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

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