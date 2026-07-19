Россия уничтожила крупный логистический центр Amtel в Киевской области
В ночь на 19 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки серьезных разрушений подвергся один из крупнейших логистических комплексов Украины. Вражеская баллистическая ракета попала в главный распределительный центр компании AMTEL, который обеспечивал доставку грузов по всей территории страны.
Об этом сообщил основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, передает Новини.LIVE.
Российский удар по логистическому центру под Киевом
По предварительным данным, в результате удара складской комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров был полностью уничтожен.
"Именно через этот логистический хаб проходили товары для украинских предприятий, лекарственные средства, гуманитарная помощь и сотни тысяч почтовых отправлений", — рассказал Соколовский.
В результате обстрела в Бучанском районе были уничтожены два складских помещения логистического комплекса.
К ликвидации масштабного пожара были привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники и три вертолета.
Логистический комплекс Amtel относился к объектам класса А и считался крупнейшим складским активом в портфеле Dragon Capital.
В марте 2024 года его приобрела компания "Гистион" из Херсона. Стоимость комплекса предварительно оценивалась в пределах 35–40 миллионов долларов.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на основателя UKRTAC Севериона Дангадза, российские оккупанты в ночь на 19 июля полностью уничтожили завод и склады UKRTAC. К счастью, работники не пострадали и все живы.
Известно, что в течение 40 минут Россия выпустила по Киеву около 40 ракет. В частности, противник запускал баллистические ракеты типа "Искандер-М", "Циркон" и С-400.
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