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Главная Киев Производил баллистическую защиту для ВСУ: РФ уничтожила завод UKRTAC в Киеве

Производил баллистическую защиту для ВСУ: РФ уничтожила завод UKRTAC в Киеве

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 13:47
Завод Ukrtac — Россия полностью уничтожила предприятие в Киеве
Спасатели устраняют последствия атаки. Фото: РФ

Российские войска во время атаки 19 июля полностью уничтожили завод и склады украинского предприятия UKRTAC в Киеве.Все работники предприятия остались живы и невредимы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на основателя предприятия Севериона Дангадзе.

Уничтожение завода UKRTAC в Киеве

Дангадзе рассказал, что в результате прямого ракетного попадания в Киеве были полностью уничтожены завод UKRTAC и склады предприятия. Он отметил, что "это тяжелый день для него", ведь за этими стенами были годы труда, сотни людей и тысячи решений.

По словам основателя, сотрудники не пострадали и все живы. Северион Дангадзе подчеркнул, что завод будут восстанавливать.

"Можно потерять здания. Можно потерять оборудование. Можно потерять имущество. Но невозможно уничтожить команду, её опыт, знания, характер и веру. Именно люди создали UKRTAC. И именно люди восстановят его", — сказал он.

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Отметим, что UKRTAC — это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в результате атаки РФ пострадали 15 человек, а еще один человек погиб. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара по столице.

После обстрелов Андрей Сибига призвал партнеров предоставить Украине ракеты. Он подчеркнул, что международное сообщество должно дать решительный ответ на российский террор.

Киев завод обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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