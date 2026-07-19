Обстрел Киева 19 июля — повреждены дома, общежитие и есть погибший

Горели офисы, общежитие и есть жертвы: фото последствий ночных ударов по Киеву
В ночь на 19 июля россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела зафиксированы пожары и разрушения, а также имеются сведения о жертвах и пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.
Главное об обстреле:
- враг наносил удары баллистическими ракетами;
- повреждения зафиксированы в 5 районах;
- пострадали 8 человек, один человек погиб.
Чем и когда обстреливали россияне
Этой ночью примерно в 01:20 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. После этого враг примерно в течение часа запускал по столице баллистические ракеты.
Соответственно, взрывы в Киеве тоже раздавались на протяжении всей этой атаки и продолжались примерно час с небольшими паузами.
Что атаковала РФ
По данным ГСЧС и местных властей, на утро повреждения зафиксированы в 5 районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Деснянском и Днепровском.
Подробнее о каждом из них ниже
Соломенский район
По данным спасателей, в этом районе зафиксировано сразу несколько мест с последствиями атаки. В частности:
- горит офисное здание;
- по другому адресу повреждено девятиэтажное жилое здание и горело нежилое здание. В настоящее время пожар на этих двух объектах ликвидирован.
Шевченковский район
В Шевченковском районе после атак РФ:
- произошёл пожар в трёхэтажном здании площадью 400 квадратных метров;
- горели около 10 припаркованных автомобилей;
- в расположенном рядом 25-этажном здании выбиты окна.
В настоящее время пожары ликвидированы, в нежилом здании они локализованы. Кстати, здесь проводились работы по эвакуации людей.
Святошинский район
Здесь возник пожар на крыше частного жилого дома. В настоящее время огонь ликвидирован, спасены четверо жильцов.
Деснянский район
В этом районе произошли пожары в двух местах в нежилых зданиях. Огонь уже потушен.
Днепровский район
Спасатели сообщили, что получили сообщения о возгорании автомобилей, пожаре на территории нежилой застройки, а также о возгорании в четырехэтажном общежитии.
Жертвы и пострадавшие
В результате обстрела один человек погиб, ещё 8 пострадали.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 июля россияне также атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека и еще больше пострадали.
Также мы писали, что 14 июля враг атаковал Киев дронами. В результате атаки в двух районах произошли пожары.