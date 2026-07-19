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Главная Киев Горели офисы, общежитие и есть жертвы: фото последствий ночных ударов по Киеву

Горели офисы, общежитие и есть жертвы: фото последствий ночных ударов по Киеву

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 05:45
Обстрел Киева 19 июля — повреждены дома, общежитие и есть погибший
Спасатель на месте происшествия. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 19 июля россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела зафиксированы пожары и разрушения, а также имеются сведения о жертвах и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Главное об обстреле:

  • враг наносил удары баллистическими ракетами;
  • повреждения зафиксированы в 5 районах;
  • пострадали 8 человек, один человек погиб.

Чем и когда обстреливали россияне

Этой ночью примерно в 01:20 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. После этого враг примерно в течение часа запускал по столице баллистические ракеты.

Соответственно, взрывы в Киеве тоже раздавались на протяжении всей этой атаки и продолжались примерно час с небольшими паузами.

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Что атаковала РФ

По данным ГСЧС и местных властей, на утро повреждения зафиксированы в 5 районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Деснянском и Днепровском.

Подробнее о каждом из них ниже

Обстріл Києва 19 липня - що відомо
Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Соломенский район

По данным спасателей, в этом районе зафиксировано сразу несколько мест с последствиями атаки. В частности:

  • горит офисное здание;
  • по другому адресу повреждено девятиэтажное жилое здание и горело нежилое здание. В настоящее время пожар на этих двух объектах ликвидирован.

Шевченковский район

В Шевченковском районе после атак РФ:

  • произошёл пожар в трёхэтажном здании площадью 400 квадратных метров;
  • горели около 10 припаркованных автомобилей;
  • в расположенном рядом 25-этажном здании выбиты окна.

В настоящее время пожары ликвидированы, в нежилом здании они локализованы. Кстати, здесь проводились работы по эвакуации людей.

Святошинский район

Здесь возник пожар на крыше частного жилого дома. В настоящее время огонь ликвидирован, спасены четверо жильцов.

Деснянский район

В этом районе произошли пожары в двух местах в нежилых зданиях. Огонь уже потушен.

Днепровский район

Спасатели сообщили, что получили сообщения о возгорании автомобилей, пожаре на территории нежилой застройки, а также о возгорании в четырехэтажном общежитии.

Київ атакувала Росія 19 липня
Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Жертвы и пострадавшие

В результате обстрела один человек погиб, ещё 8 пострадали.

Київ під ударом - загинула людина, 8 людей постраждали
Посты ГСЧС о последствиях атаки РФ. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 июля россияне также атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека и еще больше пострадали.

Также мы писали, что 14 июля враг атаковал Киев дронами. В результате атаки в двух районах произошли пожары.

Киев обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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