Циркон, Искандер и С-400 выпустила РФ на Киев 19 июля – какие последствия

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Оккупационная армия РФ в ночь на 19 июля нанесла самый массированный баллистический удар по Киеву за время полномасштабной войны. За 40 минут россияне выпустили по столице около 40 ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы.

Балистическая атака РФ на Киев 19 июля

По данным мониторинговых ресурсов, этой ночью россияне атаковали украинскую столицу различными типами баллистических ракет, в частности "Искандер-М", "Циркон" и С-400. Это самое большое количество баллистических ракет, которое враг использовал за время полномасштабного вторжения.

Траектории полета ракет на Киев ночью 19 июля. Фото: t.me/monitoringwar

"Враг атаковал столицу, задействовав, по всей видимости, рекордное количество баллистических ракет за ночь. Все они были нацелены на Киев и его окрестности", — отметили наблюдатели.

На данный момент известно, что разрушения зафиксированы в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Деснянском и Днепровском районах. Восемь человек получили ранения в результате обстрелов, еще один человек погиб.

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Как писали Новини.LIVE, сегодня ночью под ударом в очередной раз оказалась Лукьяновка. Враг снова атаковал станцию "Лукьяновская" и Лукьяновский рынок.

В результате станцию снова закрыли из-за разрушений. Поезда, в свою очередь, объезжают эту станцию.

Также оккупанты нанесли удары по Киевской области. В Бучанском районе пострадали два человека, там возникло несколько пожаров на территории складских зданий и логистического объекта.