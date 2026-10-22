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Главная Киев В Киеве прогремели взрывы: РФ снова ударила баллистикой

В Киеве прогремели взрывы: РФ снова ударила баллистикой

Ua ru
22 октября 2026 02:01
Взрывы в Киеве 22 октября: причиной стала баллистика КП «Киевский метрополитен»/Facebook
Люди укрываются в киевском метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"/Facebook

В Киеве прогремели взрывы буквально сейчас, в ночь на 22 октября. Россияне вновь нанесли ракетный удар по Киеву.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 22 октября

"Красный уровень опасности. В городе объявлена ракетная угроза. Призываем жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 01:54.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия с севера, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву. Уже в 02:01 в столице раздались взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:01 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 21 октября россияне также нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждены частные дома и АЗС.

Также мы писали, что в ночь с 21 на 22 октября россияне пытались атаковать Киев дронами. Известно, что враг поразил объект транспортной инфраструктуры.

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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