Поврежденные дома Киева могут не успеть восстановить к зиме

Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Киев. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В Киеве часть домов, поврежденных в результате российских атак, могут не успеть восстановить к отопительному сезону. Наиболее сложной ситуацию называют на Левом берегу, где возникают проблемы с ремонтом крыш. Восстановление также задерживается из-за проблем с проведением тендеров и финансированием работ.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко рассказала депутат Киевсовета Динара Габибуллаева.

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Почему задерживается восстановление домов в Киеве

По словам Динары Габибуллаевой, ремонт поврежденных обстрелами домов в Киеве затрудняется из-за нехватки подрядчиков. В некоторых случаях тендерные процедуры не завершаются даже через девять месяцев, поскольку на них не находится компания, готовая выполнить необходимые работы.

Депутат отметила, что жители обращаются с жалобами из-за задержек, однако повлиять на ситуацию без участников тендера невозможно. В то же время в отношении части объектов тендерные процедуры уже состоялись, хотя после этого также требуется время на выполнение работ.

Описывая ситуацию с восстановлением поврежденных домов, Габибуллаева отметила:

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"У нас действительно бывают досадные случаи, когда, например, тендерная процедура не проходит, то есть нет компании, которая взяла бы на себя ремонт домов. Но из пяти случаев, где не прошла тендерная процедура, даже спустя девять месяцев — такое бывает, и я знаю, что жители жалуются и обращаются к нам, — но мы не можем на это повлиять, если, например, компания не участвует в тендере".

На Левом берегу есть проблемы с крышами

По словам депутата, более сложная ситуация сложилась на Левом берегу Киева. В частности, там есть проблемы с восстановлением крыш поврежденных домов.

Габибуллаева пояснила, что ремонт крыш должен финансироваться из резервного фонда, однако на данный момент он не пополнен. Дополнительно ситуацию осложняют ограничения на расходы на капитальный ремонт.

О проблемах с финансированием и восстановлением крыш депутат рассказала следующее:

"Левый берег находится в более сложных условиях, во многих местах есть проблемы с крышами, потому что ремонт крыш должен финансироваться из резервного фонда, а резервный фонд на данный момент не пополнен. К тому же из-за этих ограничений на расходы на капитальный ремонт эта процедура еще более усложняется, потому что мы передаем средства, например, районной государственной администрации или определенным учреждениям, которые занимаются этим, а если это невозможно сделать на данный момент, то как мы должны работать?...".

Новини.LIVE сообщали, что защиту критической инфраструктуры Киева усилят после российских атак. Во время селекторного совещания 1 октября 2026 года скорректировали систему реагирования и определили необходимое перераспределение ресурсов. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что местные власти Киева должны быть готовы к быстрым решениям для поддержки людей.

Новини.LIVE также писали, что в случае полного закрытия Южного моста Киеву могут понадобиться дополнительные переправы между правым и левым берегами. Предварительная стоимость таких мероприятий составляет около 8 млрд гривен, но пока средств на это нет. Окончательное решение о дальнейшей эксплуатации моста будет принято после обследования его состояния.