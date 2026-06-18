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Главная Киев Киевсовет выделил ещё 2 млрд грн на военных: депутат объяснил решение

Киевсовет выделил ещё 2 млрд грн на военных: депутат объяснил решение

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 18:51
Депутат Странников объяснил решение Киевсовета о выделении дополнительных 2 млрд грн для военных
Депутат Андрей Странников. Фото: кадр из видео

В четверг, 18 июня, Киевсовет поддержал увеличение предельного объема финансирования городской программы "Защитник Киева" ещё на 2 млрд грн. Член межфракционного объединения "Киев за равные возможности" Андрей Странников отметил, что средства планируется направить на дальнейшую поддержку воинских подразделений. Однако их фактическое выделение состоится после внесения изменений в городской бюджет.

Об этом Странников заявил журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

Странников объяснил решение Киевсовета о выделении дополнительных 2 млрд грн для военных

По словам Странникова, программа "Защитник Киева" действует уже не первый год и остается одним из ключевых инструментов поддержки Сил обороны со стороны столицы. Только в прошлом году на ее реализацию было направлено более 11 млрд грн.

"Это и материально-техническое обеспечение, и топливо, и различного рода оборудование, РЭБ, дроны и так далее", — отметил депутат.

Он пояснил, что решение, принятое Киевсоветом, касается увеличения предельного объема финансирования программы на 2 млрд грн. В то же время это не означает немедленного выделения средств, ведь они появятся только после принятия соответствующих изменений в бюджет города.

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"3 млрд гривен Киевский городской совет уже потратил в этом году на поддержку боевых подразделений, и еще 2 млрд гривен планируется потратить", — сообщил Странников.

Кроме того, депутат напомнил, что на предыдущем пленарном заседании Киевсовет учредил новую городскую награду "Почетный защитник Киева". Ею будут награждать исключительно военнослужащих, защищающих Украину, в частности тех, кто с оружием в руках встал на защиту государства после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня, 18 июня, Киевсовет также поддержал решение о привлечении кредита на 150 млн евро. Его планируют потратить на закупку 50 новых вагонов метро. Депутат Андрей Витренко считает, что такое решение может повлиять на стоимость проезда.

Также в Киевсовете сообщили об активной подготовке к отопительному сезону. Однако премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Киев отстает в подготовке, хотя располагает достаточными средствами.

КГГА военные бюджет
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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