Обстрел Киева 26 июля — горят дома и автомобили

В Киеве горят дома и автомобили: все о ночной атаке РФ
В ночь на 26 июля россияне обстреляли Киев ракетами. В результате обстрела в городе зафиксированы пожары и повреждения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.
Главное:
- враг нанес удар баллистическими ракетами;
- последствия фиксируются в трех районах.
Чем атакуют россияне
Примерно в 00:20 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу. Сразу после этого Воздушные силы зафиксировали пуски баллистических ракет по столице.
Через несколько минут после фиксации в городе раздалась очень громкая серия взрывов.
Первые последствия
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале написал, что последствия фиксируются в нескольких районах столицы — Шевченковском, Соломенском и Деснянском.
Подробнее о каждом из них рассказываем ниже.
Шевченковский район
В этом районе обломки упали на 18-этажный дом. На уровне 7-8 этажей возник пожар.
Соломенский район
В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки.
Деснянский район
По словам Кличко, здесь горят автомобили на парковке.
Как сообщали Новини.LIVE, по словам эксперта по комплексной безопасности Руслана Болгова, защититься от прямого ракетного удара можно только в специально оборудованных укрытиях. По его словам, самыми надежными являются бомбоубежища и глубокие станции метро.
Также мы писали, почему Киевский метрополитен не использует свои вагоны в качестве ночных укрытий от атак РФ.