Обстрел Киева 26 июля — горят дома и автомобили

Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 26 июля россияне обстреляли Киев ракетами. В результате обстрела в городе зафиксированы пожары и повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Главное:

враг нанес удар баллистическими ракетами;

последствия фиксируются в трех районах.

Чем атакуют россияне

Примерно в 00:20 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу. Сразу после этого Воздушные силы зафиксировали пуски баллистических ракет по столице.

Через несколько минут после фиксации в городе раздалась очень громкая серия взрывов.

Читайте также:

Первые последствия

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале написал, что последствия фиксируются в нескольких районах столицы — Шевченковском, Соломенском и Деснянском.

Подробнее о каждом из них рассказываем ниже.

Шевченковский район

В этом районе обломки упали на 18-этажный дом. На уровне 7-8 этажей возник пожар.

Соломенский район

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки.

Деснянский район

По словам Кличко, здесь горят автомобили на парковке.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, по словам эксперта по комплексной безопасности Руслана Болгова, защититься от прямого ракетного удара можно только в специально оборудованных укрытиях. По его словам, самыми надежными являются бомбоубежища и глубокие станции метро.

Также мы писали, почему Киевский метрополитен не использует свои вагоны в качестве ночных укрытий от атак РФ.