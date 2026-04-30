Удар по Киеву 24 апреля: восстановление поврежденного дома оценили в 20 млн

Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

В Святошинском районе Киева планируют восстановить жилой дом, который пострадал в результате российского удара 24 апреля. Ориентировочная стоимость работ составляет около 20 млн гривен.

Об этом заявил председатель Святошинской РГА Георгий Зантарая в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Восстановление дома в Киеве

Зантаря рассказал, что речь идет о доме в переулке Кременецком, рядом с которым 24 апреля 2025 года зафиксировали попадание. По его словам, объект требует комплексного восстановления.

"Очень тяжелый дом, потому что там надо укреплять все: и стены, и перегородки, и новую крышу, и ремонт в квартирах, и коммуникации", — сказал председатель РГА.

Он добавил, что уже на следующей неделе планируют объявить торги для определения подрядчика, который будет заниматься восстановлением. Начало ремонтных работ ожидается в мае.

Как писали Новини.LIVE, Зантаря также рассказал, что в Киеве период с момента атаки РФ по дому и до начала восстановительных работ может занять от 3 до 12 месяцев. Основными причинами таких задержек являются бюрократические процессы и повторные российские обстрелы.

Также мы писали, что осенью в Киеве в результате атаки РФ была повреждена многоэтажка на улице Леси Украинки. Через полгода после обстрела здание до сих пор находится критическом состоянии.