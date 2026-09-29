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Главная Киев В Киеве после атаки РФ горят учебное заведение и здание

В Киеве после атаки РФ горят учебное заведение и здание

Ua ru
29 сентября 2026 02:53
Обстрел Киева 29 сентября — горят учебное заведение и здание
Срочная новость

В ночь на 29 сентября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения и пожары.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.

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Главное:

  • враг запускал баллистические ракеты и дроны;
  • последствия фиксируются в Соломенском и Печерском районах.

Чем обстреливали русские

Примерно в 01:17 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по Киеву. Через несколько минут в городе раздалась серия взрывов.

После ракетных ударов также фиксировались реактивные дроны в направлении Киева. По крайней мере один из них упал или попал в цель, поскольку был слышен взрыв. Местные каналы писали, что он якобы упал возле Верховной Рады.

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Примерно в 02:45 атака дронов возобновилась. В городе в очередной раз были слышны взрывы.

Последствия обстрела Киева 29 сентября

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия обстрела зафиксированы в Соломенском и Печерском районах.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Соломенский район

В Соломенском районе произошло падение обломков ракеты во дворе дома. Кроме того, был нанесен удар по административному зданию объекта инфраструктуры. В обоих случаях пожара не возникло, но на третьем месте пожар имеется.

«В Соломенском районе произошло попадание и пожар в одном из корпусов учебного заведения. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко.

Печерский район

В Печерском районе произошло возгорание в трехэтажном нежилом здании.

Новость пополняется...

Киев пожар обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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