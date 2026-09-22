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Главная Киев Россия нанесла удар по резервуарам с топливом в Киеве

Россия нанесла удар по резервуарам с топливом в Киеве

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22 сентября 2026 18:17
Россия атаковала Киев 22 сентября: попадание в резервуары с топливом
Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 22 сентября, вновь атаковали Киев. В частности, в Оболонском районе зафиксировано попадание в резервуары с топливом. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 22 сентября

"В Оболонском районе зафиксировано попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место", — отметил Кличко.

Кроме того, по предварительной информации, в Печерском районе Киева в результате российского обстрела есть пострадавший.

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Посты Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Киев и повредили пятиэтажное здание в Днепровском районе. В результате обстрела есть раненые.

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А 20 сентября Россия атаковала Киевскую область дронами, в результате чего пострадала женщина. В результате обстрела повреждены автомобили, здания и складские помещения.

Виталий Кличко Киев война топливо обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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