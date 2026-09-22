Россия атаковала Киев 22 сентября: попадание в резервуары с топливом

Россия нанесла удар по резервуарам с топливом в Киеве
Российские оккупанты во вторник, 22 сентября, вновь атаковали Киев. В частности, в Оболонском районе зафиксировано попадание в резервуары с топливом. На месте работают экстренные службы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева 22 сентября
"В Оболонском районе зафиксировано попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место", — отметил Кличко.
Кроме того, по предварительной информации, в Печерском районе Киева в результате российского обстрела есть пострадавший.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Киев и повредили пятиэтажное здание в Днепровском районе. В результате обстрела есть раненые.
А 20 сентября Россия атаковала Киевскую область дронами, в результате чего пострадала женщина. В результате обстрела повреждены автомобили, здания и складские помещения.