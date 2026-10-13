Калько назвал причины возможного роспуска Киевского городского совета: его должен инициировать президент

Заседание Киевского городского совета. Фото: КГГА

Член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько заявил, что президент должен обратиться в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета. Свою позицию он объяснил неисполнением судебных решений и проблемами с защитными сооружениями в столице. Также юрист высказал мнение, что рассмотрение дела об укрытиях может затянуться на годы из-за нехватки судей.

Об этом Калько сказал в эфире Вечір.LIVE.

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Калько объяснил, почему Киевсовет могут распустить

По словам Калько, Киевсовет на протяжении последних 15 лет не выполняет решения административных судов. Он также заявил, что прокуратура ранее не уделяла должного внимания этому вопросу.

"Последние 15 лет Киевский городской совет не может исполнить ни одного решения административного суда. Ни одного, потому что прокуратура почему-то раньше не интересовалась: а почему этот Киевский городской совет и депутаты не выполняют судебные решения? Это является нарушением Уголовного кодекса", — сказал Калько.

Он также высказал предположение, что судебное рассмотрение дела о сокрытии информации будет длиться годами из-за нехватки судей. По мнению юриста, даже после вынесения решения депутаты могут его проигнорировать.

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Юрист считает, что президент должен инициировать перед Верховной Радой вопрос о роспуске Киевсовета. Он связал это предложение с тем, что, по его словам, орган местного самоуправления не выполняет возложенные на него задачи.

"Есть все основания для того, чтобы президент внес представление в Верховную Раду о роспуске этого органа. Это тоже важный вопрос. Прошу его обсудить у вас в студии", — заявил Калько.

Он также раскритиковал работу Киевсовета, назвав его неспособным выполнять свои функции, и призвал обсудить возможность его роспуска в условиях военного положения.

Как писали Новини.LIVE, 13 октября Верховная Рада поддержала предложение пригласить мэра Киева Виталия Кличко в парламент для дачи объяснений по поводу подготовки столицы к зиме в условиях войны. Такое решение поддержали 151 народный депутат.

Также мэр Киева Виталий Кличко предупредил об угрозе серьезного кризиса с водоснабжением в столице из-за российских ударов по инфраструктуре. По его словам, атаки уже привели к перебоям с водой и электроэнергией, а в отдельных районах начались временные отключения света. Также городские власти рассматривают возможность обустройства альтернативных переправ через Днепр, в частности понтонных мостов.