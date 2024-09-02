Ракетная атака на Киев — количество пострадавших выросло до трех

Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты утром в понедельник, 2 сентября, нанесли ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате обстрела увеличилось до трех.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Обстрел Киева 2 сентября

"По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу", — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что одному жителю столицы оказали медицинскую помощь на месте, а еще два человека были госпитализированы.