Скандал с метро в Киеве — на каком этапе коррупционное дело

Люди в метро. Фото: Reuters

Недавно директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА получил подозрение в служебной халатности из-за аварийного состояния тоннеля метро в Киеве. Сейчас продолжается досудебное расследование этого дела и прокуратура держит его на контроле.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире Вечір.LIVE.

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Отметим, что речь идет о ситуации, которая возникла в декабре 2023 года, когда из-за аварийного состояния тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" остановили движение метро. Следствие установило, что чиновник не осуществлял надлежащего контроля и не реагировал на угрозу чрезвычайной ситуации. Из-за задержки устранения аварии и закрытия участка метро столичный бюджет понес убытки на 164 млн грн.

"Отмечу, что в этой ситуации, которая привела к закрытию станций метрополитена, еще летом прошлого года мы объявили два подозрения должностным лицам метрополитена, которые должны были вовремя реагировать на события, которые происходили в тоннеле и как-то остановить разрушения", — рассказала Винокурова.

В то же время она добавила, что это одно из подозрений в рамках уголовного производства в отношении киевского метрополитена и его остановки. Сейчас за этим делом пристально следят в прокуратуре.

Напомним, ранее Руслан Кравченко сообщил, что в КГГА знали о разрушении метро. Он опубликовал доказательства.

Речь идет случай, когда должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении. Его служебная халатность привела к разрушению тоннеля в метро.