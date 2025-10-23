Последствия ночной атаки России на Киев 23 октября — фото

Разрушения в трех районах Киева — фоторепортаж последствий
В ночь на 23 октября российские оккупанты в очередной раз дронами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела столицы есть пострадавшие и разрушения.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах атаки РФ в Киеве и показал последствия.
Последствия атаки РФ на Киев 23 октября — фото и видео
В ночь на 23 октября российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В результате этого пострадали 9 человек. Двое из них — 18-летний парень и 60-летняя женщина в тяжелом состоянии.
В целом повреждения получили три района столицы — Подольский, Деснянский и Оболонский.
В Подольском районе в результате взрыва БпЛА горел детский сад, а также повреждена крыша одного из домов, поликлиника, офисный центр и здание синагоги. В домах рядом выбиты окна.
В Деснянском и Оболонском районах повреждены фасады двух жилых домов и припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, во время атаки РФ на Киев в ночь на 23 октября обломки "Шахеда" попали в офис редакции "Гордон" в Киеве. Об этом сообщила главный редактор Олеся Бацман. По ее словам, в момент удара в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал.
Напомним, что в ночь на 23 октября в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ на Киев 23 октября пострадали гражданские.
Читайте Новини.LIVE!