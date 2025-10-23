Видео
Видео

Разрушения в трех районах Киева — фоторепортаж последствий

Дата публикации 23 октября 2025 12:38
обновлено: 12:38
Последствия ночной атаки России на Киев 23 октября — фото
Последствия атаки РФ на Киев 23 октября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 23 октября российские оккупанты в очередной раз дронами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела столицы есть пострадавшие и разрушения.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах атаки РФ в Киеве и показал последствия.

Читайте также:
Атака РФ на Київ
Автомобили, сгоревшие в результате атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев 23 октября — фото и видео

В ночь на 23 октября российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В результате этого пострадали 9 человек. Двое из них — 18-летний парень и 60-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В целом повреждения получили три района столицы — Подольский, Деснянский и Оболонский.

Обстріл Києва
Разрушения в результате атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву наслідки
Выбитые окна в доме после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Подольском районе в результате взрыва БпЛА горел детский сад, а также повреждена крыша одного из домов, поликлиника, офисный центр и здание синагоги. В домах рядом выбиты окна.

Атака РФ на Київ
Сгоревшие автомобили в Киеве после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Деснянском и Оболонском районах повреждены фасады двух жилых домов и припаркованные рядом автомобили.

Київ після атаки РФ
Разрушения после удара РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, во время атаки РФ на Киев в ночь на 23 октября обломки "Шахеда" попали в офис редакции "Гордон" в Киеве. Об этом сообщила главный редактор Олеся Бацман. По ее словам, в момент удара в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал.

Руйнування у Києві
Последствия ночного удара РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 23 октября в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ на Киев 23 октября пострадали гражданские.

Киев обстрелы война в Украине атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
