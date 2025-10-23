Відео
Україна
Руйнування в трьох районах Києва — фоторепортаж наслідків

Руйнування в трьох районах Києва — фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:38
Оновлено: 12:38
Наслідки нічної атаки Росії на Київ 23 жовтня — фото
Наслідки атаки РФ на Київ 23 жовтня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 23 жовтня російські окупанти вкотре дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу столиці є постраждалі та руйнування.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях атаки РФ у Києві та показав наслідки.

Атака РФ на Київ
Автомобілі, що згоріли внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ 23 жовтня — фото та відео

У ніч проти 23 жовтня російські окупанти безпілотниками атакували Київ. Внаслідок цього постраждали 9 людей. Двоє з них — 18-річний хлопець та 60-річна жінка у важкому стані.

Загалом пошкоджень зазнали три райони столиці — Подільський, Деснянський та Оболонський.

Обстріл Києва
Руйнування внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву наслідки
Вибиті вікна у будинку після атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Подільському районі внаслідок вибуху БпЛА горів дитячий садок, а також пошкоджено дах одного із будинків, поліклініка, офісний центр та будівлю синагоги. У будинках поруч вибиті вікна.

Атака РФ на Київ
Згорілі автомобілі у Києві після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Деснянському та Оболонському районах пошкоджено фасади двох житлових будинків та припарковані поруч автомобілі.

Київ після атаки РФ
Руйнування після удару РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

Крім того, під час атаки РФ на Київ в ніч проти 23 жовтня уламки "Шахеда" влучили в офіс редакції "Гордон" у Києві. Про це повідомила головна редакторка Олеся Бацман. За її словами, у момент удару в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав.

Руйнування у Києві
Наслідки нічного удару РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ на Київ 23 жовтня постраждали цивільні.

Київ обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
