Наслідки нічної атаки Росії на Київ 23 жовтня — фото

Руйнування в трьох районах Києва — фоторепортаж наслідків
У ніч проти 23 жовтня російські окупанти вкотре дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу столиці є постраждалі та руйнування.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях атаки РФ у Києві та показав наслідки.
Наслідки атаки РФ на Київ 23 жовтня — фото та відео
У ніч проти 23 жовтня російські окупанти безпілотниками атакували Київ. Внаслідок цього постраждали 9 людей. Двоє з них — 18-річний хлопець та 60-річна жінка у важкому стані.
Загалом пошкоджень зазнали три райони столиці — Подільський, Деснянський та Оболонський.
У Подільському районі внаслідок вибуху БпЛА горів дитячий садок, а також пошкоджено дах одного із будинків, поліклініка, офісний центр та будівлю синагоги. У будинках поруч вибиті вікна.
У Деснянському та Оболонському районах пошкоджено фасади двох житлових будинків та припарковані поруч автомобілі.
Крім того, під час атаки РФ на Київ в ніч проти 23 жовтня уламки "Шахеда" влучили в офіс редакції "Гордон" у Києві. Про це повідомила головна редакторка Олеся Бацман. За її словами, у момент удару в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ на Київ 23 жовтня постраждали цивільні.
