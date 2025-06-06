В Киеве восстановили движение по поврежденному участку метро

Движение по красной ветке метро в Киеве восстановлено, — КГГА
В Киеве возобновили движение поездов на "красной" ветке метрополитена. Железнодорожное полотно вблизи одной из станций на левом марте было повреждено вражеским обстрелом.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.
Восстановление движения по красной ветке
"Движение поездов на "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме", — говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что работники столичного метрополитена приложили максимум усилий, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия атаки россиян.
Напомним, в результате утренней атаки на Киев были повреждены пути возле метро Левобережная.
Из-за изменения курсирования поездов метро в столице произошел транспортный коллапс. На дорогах были зафиксированы пробки, а на автобусных остановках большие очереди из людей.
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