В Киеве восстановили движение по поврежденному участку метро

Люди в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве возобновили движение поездов на "красной" ветке метрополитена. Железнодорожное полотно вблизи одной из станций на левом марте было повреждено вражеским обстрелом.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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Восстановление движения по красной ветке

"Движение поездов на "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что работники столичного метрополитена приложили максимум усилий, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия атаки россиян.

Скриншот поста КГГА

Напомним, в результате утренней атаки на Киев были повреждены пути возле метро Левобережная.

Из-за изменения курсирования поездов метро в столице произошел транспортный коллапс. На дорогах были зафиксированы пробки, а на автобусных остановках большие очереди из людей.