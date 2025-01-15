Кличко выступил против возобновления движения общественного транспорта во время тревог

Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что общественный транспорт в столице во время воздушных тревог и в дальнейшем будет останавливаться. Он отметил, что решение об этом принималось Советом обороны города.

Соответствующее заявление Кличко сделал в среду, 15 января.

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Транспорт будет останавливаться

"Относительно остановки общественного транспорта во время воздушных тревог. Еще раз подчеркну: городские власти руководствуются исключительно рекомендациями военных, которые непосредственно отвечают за оборону города, защиту жителей во время атак. Ведь люди в общественном транспорте тоже являются мишенью для врага", — заявил Кличко.

Городской голова подчеркнул, что решение по безопасности принимает Совет обороны города, а не отдельно взятые лица.

"Популистские решения о том, что общественный транспорт должен передвигаться во время тревог, могут привести к трагедии", — подчеркнул мэр.

Кличко также отметил, что в случае трагедии отвечать за нее будет городская власть, а не те, кто требует не останавливать транспорт.

"Самый страшный популизм — это популизм во время войны. Я им не занимаюсь и не буду! Главное — сохранить жизни людей", — заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что с начала полномасштабного вторжения четыре раза обломки вражеских боеприпасов обнаруживали на наземных участках метро. Кроме того, обнаружили часть ракеты, которая чудом не сдетонировала возле опоры моста Метро.

"В Николаеве, Херсоне, Запорожье были трагические случаи в результате попаданий в подвижной состав общественного транспорта", — добавил городской голова.

Также в столице вражескими обстрелами повреждены 22 единицы подвижного состава КП "Киевпастранс".

Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

Ранее Кличко рассказал, сколько новых вагонов для Киевского метрополитена приобретут в 2025 году.

Кроме того, недавно депутат Киевского городского совета высказался относительно тарифа на проезд в метро.