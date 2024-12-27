У Києві за 2024 рік відкрили низку об'єктів — Кличко підбив підсумки

Віталій Кличко. Фото: КМДА

У Києві від початку 2024 року відкрили низку інфраструктурних об'єктів. В експлуатацію ввели шляхопроводи, підземні переходи, а також велосипедні доріжки.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Так, у серпні 2024 року було відкрито новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської довжиною 125 метрів. Його будівництво тривало рік — з червня 2023 по серпень 2024 року

Також облаштували підземний перехід з пандусами для маломобільних громадян, створили велодоріжки, тротуари та транспортну розв’язку зі з’їздами та заїздами. Водночас встановили зовнішнє освітлення та нові інженерні мережі для безпеки руху.

Крім того, було завершено весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі. Тепер він став на вищий на один метр та ширшим на дев'ять метрів. Ще у столиці відкрили рух оновленою ділянкою Великої кільцевої дороги.

"Нові транспортні розв’язки значно збільшили пропускну здатність вузлів, зменшили затори та підвищили безпеку дорожнього руху", — зазначив Кличко.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, роботи з будівництва метро на Виноградар у Києві тривають цілодобово. На декількох будівельних майданчиках виконуються різні етапи одночасно.

А вчора на станції метро "Либідська" завершили відновлювальні роботи на ескалаторі. Напередодні там одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира.