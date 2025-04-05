Когда восстановят движение метро между станциями Лесная и Днепр — в КГГА ответили

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве завтра, 6 апреля, возобновят движение поездов метро на участке "Лесная" — "Днепр". Демонтажные работы были завершены досрочно.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в субботу, 5 апреля.

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"Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно. Бригады работали в усиленном режиме — с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа", — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили безопасности. Известно, что демонтировали аварийные балки и ригели над путями, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона.

Сейчас завершаются строительные работы и подготовка к запуску метро, в частности подача напряжения и тестирование систем безопасности.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в "Киевском метрополитене" сообщали, что 5 и 6 апреля временно не будут работать несколько станций из-за ремонта.

Недавно на станции метро "Театральная" в Киеве из-под потолка обвалилась часть облицовки.