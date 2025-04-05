Когда восстановят движение метро между станциями Лесная и Днепр — в КГГА ответили

Движение метро от "Лесной" до "Днепра" — когда возобновят проезд
В Киеве завтра, 6 апреля, возобновят движение поездов метро на участке "Лесная" — "Днепр". Демонтажные работы были завершены досрочно.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в субботу, 5 апреля.
Движение метро между станциями "Лесная" и "Днепр"
"Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно. Бригады работали в усиленном режиме — с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили безопасности. Известно, что демонтировали аварийные балки и ригели над путями, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона.
Сейчас завершаются строительные работы и подготовка к запуску метро, в частности подача напряжения и тестирование систем безопасности.
Напомним, в "Киевском метрополитене" сообщали, что 5 и 6 апреля временно не будут работать несколько станций из-за ремонта.
Недавно на станции метро "Театральная" в Киеве из-под потолка обвалилась часть облицовки.
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