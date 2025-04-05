Коли відновлять рух метро між станціями Лісова та Дніпро — у КМДА відповіли

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві завтра, 6 квітня, відновлять рух поїздів метро на ділянці "Лісова" — "Дніпро". Демонтажні роботи були завершені достроково.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у суботу, 5 квітня.

Реклама

Читайте також:

Рух метро між станціями "Лісова" та "Дніпро"

"Завдяки злагодженій роботі будівельників і технічних служб небезпечні роботи з демонтажу завершили достроково. Бригади працювали в посиленому режимі — з ночі п’ятниці безперервно майже 24 години", — йдеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили безпеці. Відомо, що демонтували аварійні балки та ригелі над коліями, що становили загрозу падіння крихкого бетону.

Наразі завершуються будівельні роботи й підготовка до запуску метро, зокрема подача напруги та тестування систем безпеки.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у "Київському метрополітені" повідомляли, що 5 та 6 квітня тимчасово не працюватимуть декілька станцій через ремонт.

Нещодавно на станції метро "Театральна" в Києві з-під стелі обвалилася частина облицювання.