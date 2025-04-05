Коли відновлять рух метро між станціями Лісова та Дніпро — у КМДА відповіли

Рух метро від "Лісової" до "Дніпра" — коли відновлять рух
У Києві завтра, 6 квітня, відновлять рух поїздів метро на ділянці "Лісова" — "Дніпро". Демонтажні роботи були завершені достроково.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у суботу, 5 квітня.
Рух метро між станціями "Лісова" та "Дніпро"
"Завдяки злагодженій роботі будівельників і технічних служб небезпечні роботи з демонтажу завершили достроково. Бригади працювали в посиленому режимі — з ночі п’ятниці безперервно майже 24 години", — йдеться у повідомленні.
Особливу увагу приділили безпеці. Відомо, що демонтували аварійні балки та ригелі над коліями, що становили загрозу падіння крихкого бетону.
Наразі завершуються будівельні роботи й підготовка до запуску метро, зокрема подача напруги та тестування систем безпеки.
Нагадаємо, у "Київському метрополітені" повідомляли, що 5 та 6 квітня тимчасово не працюватимуть декілька станцій через ремонт.
Нещодавно на станції метро "Театральна" в Києві з-під стелі обвалилася частина облицювання.
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