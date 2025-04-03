У київському метро обвалилася стеля

У Києві в метро на "Театральній" обвалилася стеля
У Києві на станції метро "Театральна" в Києві нещодавно сталася аварійна ситуація — з-під стелі обвалилася частина облицювання практично у прохідному місці. Наразі аварійне місце підлатали.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
У Києві від тривалих дощів в метро обсипається облицювання стелі
За словами кореспондента, падіння фрагментів стелі сталося кілька днів тому. Станом на 2 квітня пошкоджену ділянку вже оперативно відремонтували — проблемне місце підштукатурили, однак ремонт виглядає помітно відмінним від решти покриття.
Водночас на станції вже немає ані комунальників, ані захисного огородження, хоча роботи проводилися в зоні активного пішохідного трафіку.
Кореспондент Олександр Саюн звернув увагу, що на аварійному місці немає жодних обмежувальних конструкцій. Також він зауважив, що тривала дощова погода, ймовірно, впливає на стан облицювання в метро.
Поки що офіційних пояснень або коментарів від представників метрополітену щодо аварійності стелі не надходило.
Нагадаємо, у Києві на вихідні 5 та 6 квітня в метро частково обмежать рух поїздів деякими станціями.
Також у столичному метро вперше за всю історію керуватиме поїздом жінка — стало відомо, хто став першою машиністкою.
Читайте Новини.LIVE!