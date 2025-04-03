У київському метро обвалилася стеля

Стіна, яку залатали в метро. Фото: скриншот

У Києві на станції метро "Театральна" в Києві нещодавно сталася аварійна ситуація — з-під стелі обвалилася частина облицювання практично у прохідному місці. Наразі аварійне місце підлатали.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

У Києві від тривалих дощів в метро обсипається облицювання стелі

За словами кореспондента, падіння фрагментів стелі сталося кілька днів тому. Станом на 2 квітня пошкоджену ділянку вже оперативно відремонтували — проблемне місце підштукатурили, однак ремонт виглядає помітно відмінним від решти покриття.

Водночас на станції вже немає ані комунальників, ані захисного огородження, хоча роботи проводилися в зоні активного пішохідного трафіку.

Стелю підштукатурили. Фото: скриншот

Кореспондент Олександр Саюн звернув увагу, що на аварійному місці немає жодних обмежувальних конструкцій. Також він зауважив, що тривала дощова погода, ймовірно, впливає на стан облицювання в метро.

Поки що офіційних пояснень або коментарів від представників метрополітену щодо аварійності стелі не надходило.

Нагадаємо, у Києві на вихідні 5 та 6 квітня в метро частково обмежать рух поїздів деякими станціями.

Також у столичному метро вперше за всю історію керуватиме поїздом жінка — стало відомо, хто став першою машиністкою.