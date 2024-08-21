Недбалість київського чиновника призвела до мільйонних збитків — що накоїв

Будинок, у підвалі якого облаштували м'ясний цех. Фото: Київська міська прокуратура.

У Києві підприємці самовільно захопили частину підвалу житлового будинку та влаштували там м'ясний цех. Крім того, вони незаконно набули права власності на нежитлове приміщення.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у середу, 21 серпня.

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Деталі справи

За даними правоохоронців, підприємці орендували нежитлові приміщення на першому поверсі житлового будинку на вулиці Академіка Доброхотова, що у Святошинському районі столиці.

Знаючи, що ці приміщення пов’язані з підвалом будинку, де є вантажний ліфт і сходовий марш, вони самовільно почали використовувати підвал для переробки та зберігання м’ясної продукції, організувавши там цех.

"Згодом вони захотіли оформити право власності на цю частину нерухомості у житловому будинку. Для цього придбали приміщення у чоловіка, який ніби то був їх власником, а насправді заволодів ними завдяки підробці документів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок таких дій понад 500 кв.м. комунального приміщення незаконно перейшли у приватну власність.

"Судова експертиза оцінила вартість незаконно привласнених приміщень у 3,5 млн грн", — наголошують у прокуратурі.

Там підкреслюють, що директор комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" не забезпечив належний контроль за підвалом, тому чиновнику інкримінують службову недбалість.

За повідомленням правоохоронців, це дозволило підприємцям незаконно обмежити доступ мешканців будинку до приміщення, провести там ремонтні роботи та оформити право власності на частину підвалу.

Наразі всім фігурантам справи повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.