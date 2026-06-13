Депутат анонсировал повышение тарифов на воду в Киеве

Кран в квартире. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Избежать повышения тарифов на водоснабжение в Киеве не удастся. Городские власти пока не принимают соответствующего решения, поскольку опасаются вспышки недовольства среди населения. Люди и без того возмущены предстоящим повышением стоимости проезда.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в субботу, 13 июня, сообщил народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

Как может измениться стоимость водоснабжения

Народный избранник считает, что тарифы на водоснабжение и водоотведение могут увеличиться вдвое или даже втрое. Подорожание воды ожидается не только в столице, но и по всей Украине.

"Самое большое безумие в том, что в этом процессе нет никакого государственного контроля... Никто не может реально сказать: это правильный или неправильный тариф. По сути, все зависит от владельца этого водоканала", — отметил Алексей Кучеренко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева" Александра Гречко сообщал, к чему могут привести новые тарифы в общественном транспорте. Коммунальным предприятиям грозит потеря прибыли. Троллейбусы и трамваи могут превратиться в транспорт, которым будут пользоваться только представители льготных категорий.

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Также Новини.LIVE писал, какие изменения в столице вступили в силу с 1 июня. Стоимость проезда в муниципальном транспорте пока остается неизменной, но может вырасти уже с 15 июля. Цены на газ, электроэнергию и воду не изменились.