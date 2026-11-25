Сотрудники Службы безопасности Украины. Иллюстративное фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Украинская компания продолжала вести торговлю с Россией даже после начала полномасштабного вторжения. Ее продукцию через сеть зарубежных филиалов поставляли российским силовым структурам, в частности ФСБ и Министерству обороны РФ. За время большой войны связанные с компанией заводы перечислили в российский бюджет более 19 млн рублей налогов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Как компания из Киевской области поставляла продукцию в Россию

По данным следствия, организатором схемы был основатель компании из Киевской области, производящей диетические пищевые продукты. К незаконной деятельности он привлек четырех подчиненных — коммерческого и финансового директоров, главного бухгалтера, а также руководителя российского филиала.

Задержан подозреваемый. Фото: СБУ

Для поставки продукции использовались транзитные маршруты через третьи страны, в частности на Ближнем Востоке. Товары сначала поступали в один из азиатских филиалов компании, а оттуда — в российское подразделение, которое напрямую сотрудничало с ФСБ и Минобороны РФ.

Отчеты о доходах разоблаченной компании. Фото: СБУ

Среди заказчиков продукции были подразделения российских государственных органов и военного ведомства. Диетические добавки и другие продовольственные товары выдавали российским военным на полевых кухнях пограничных постов и полигонах. Также их поставляли в пункты базирования подразделений ФСБ и армии РФ на временно оккупированных территориях Украины, в частности вблизи линии фронта.

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Таким образом, деятельность предприятия способствовала финансированию государства-агрессора.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов и в офисах правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию с доказательствами незаконной деятельности.

Что грозит фигурантам дела

Организатору и трем участникам сделки сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору.

По этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Действия руководителя российского филиала компании также квалифицировали как пособничество государству-агрессору. Поскольку он находится на территории РФ, правоохранители продолжают меры по привлечению его к ответственности.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве раскрыли мошенническую схему по присвоению товаров, заказанных в супермаркетах через службы доставки. К махинации причастны четверо человек, которые использовали фиктивные аккаунты и поддельное мобильное приложение курьерской службы. Убытки торговых сетей составляют не менее 400 тысяч гривен.

Также стало известно, что 25 ноября в Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. В ходе визита он подчеркнул необходимость расследовать случаи сексуального насилия, совершенного российскими военными, и привлечь виновных к ответственности.