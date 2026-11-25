Працівники Служби безпеки України. Фото ілюстративне: facebook.com/SecurSerUkraine

Українська компанія продовжувала торгувати з Росією навіть після початку повномасштабного вторгнення. Її продукцію через мережу закордонних філій постачали російським силовим структурам, зокрема ФСБ та Міністерству оборони РФ. За час великої війни пов'язані з компанією заводи перерахували до російського бюджету понад 19 млн рублів () податків.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Новини.LIVE.

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Як компанія з Київщини постачала продукцію до Росії

За даними слідства, організатором схеми був засновник компанії з Київської області, яка виробляє дієтичні харчові продукти. До незаконної діяльності він залучив чотирьох підлеглих — комерційного та фінансового директорів, головного бухгалтера, а також керівника російської філії.

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Для постачання продукції використовували транзитні маршрути через треті країни, зокрема на Близькому Сході. Товари спочатку надходили до однієї з азійських філій компанії, а звідти — до російського підрозділу, який напряму співпрацював із ФСБ та Міноборони РФ.

Звіти щодо заробітку викритої компанії. Фото: СБУ

Серед замовників продукції були підрозділи російських державних органів та військового відомства. Дієтичні добавки й інші продовольчі товари видавали російським військовим на польових кухнях прикордонних застав і полігонах. Також їх постачали до пунктів базування підрозділів ФСБ та армії РФ на тимчасово окупованих територіях України, зокрема поблизу лінії фронту.

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Таким чином, діяльність підприємства сприяла фінансуванню держави-агресора.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісах правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку й документацію з доказами незаконної діяльності.

Що загрожує фігурантам справи

Організатору та трьом учасникам оборудки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.

За цією статтею їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дії керівника російської філії компанії також кваліфікували як пособництво державі-агресору. Оскільки він перебуває на території РФ, правоохоронці продовжують заходи для притягнення його до відповідальності.

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE писали, що в Києві викрили шахрайську схему з привласненням товарів, замовлених у супермаркетах через служби доставки. До оборудки причетні четверо людей, які використовували фіктивні акаунти та підроблений мобільний застосунок кур'єрської служби. Збитки торговельних мереж становлять щонайменше 400 тисяч гривень.

Також стало відомо, що 25 листопада до Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Під час візиту він наголосив на необхідності розслідувати випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими, та притягнути винних до відповідальності.