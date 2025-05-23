СБУ начала расследование после жалоб Ткаченко на команду Кличко

Глава КГВА Тимур Ткаченко с военными. Фото: t.me/tkachenkotymur

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко жалуется на команду городского головы Виталия Кличко. Служба безопасности Украины начала расследование после обращений чиновника.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram 23 мая.

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Ткаченко рассказал, что после его обращения о дискредитации и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины СБУ начала досудебное расследование.

"Работа по установлению объективной истины и всех причастных к правонарушению лиц уже ведется. Статья — 114-1 ч.1 УК Украины. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР", — говорится в сообщении.

Глава КГВА СБУ за оперативную реакцию и заявил, что ожидает результатов проверочных мероприятий.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, накануне Ткаченко обратился в СБУ относительно проверки команды Кличко. Проверка будет проводиться на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины.

Кроме того, начальник КГВА опроверг информацию об усилении мобилизации в Киеве. По его словам, подобные новости — фейк.