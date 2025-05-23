СБУ начала расследование после жалоб Ткаченко на команду Кличко

СБУ расследует "препятствование ВСУ" после жалоб главы КГВА
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко жалуется на команду городского головы Виталия Кличко. Служба безопасности Украины начала расследование после обращений чиновника.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram 23 мая.
Что сказал Ткаченко
Ткаченко рассказал, что после его обращения о дискредитации и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины СБУ начала досудебное расследование.
"Работа по установлению объективной истины и всех причастных к правонарушению лиц уже ведется. Статья — 114-1 ч.1 УК Украины. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР", — говорится в сообщении.
Глава КГВА СБУ за оперативную реакцию и заявил, что ожидает результатов проверочных мероприятий.
Напомним, накануне Ткаченко обратился в СБУ относительно проверки команды Кличко. Проверка будет проводиться на предмет финансирования материалов, дискредитирующих Вооруженные Силы Украины.
Кроме того, начальник КГВА опроверг информацию об усилении мобилизации в Киеве. По его словам, подобные новости — фейк.
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