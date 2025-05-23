СБУ розпочала розслідування після скарг Ткаченка на команду Кличка

Очільник КМВА Тимур Ткаченко з військовими. Фото: t.me/tkachenkotymur

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скаржиться на команду міського голови Віталія Кличка. Служба безпеки України почала розслідування після звернень посадовця.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram 23 травня.

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Ткаченко розповів, що після його звернення щодо дискредитації та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України СБУ розпочала досудове розслідування.

"Робота зі встановлення обʼєктивної істини та всіх причетних до правопорушення осіб уже ведеться. Стаття — 114-1 ч.1 КК України. Відповідні відомості внесені до ЄРДР", — йдеться у повідомленні.

Очільник КМВА СБУ за оперативну реакцію та заявив, що очікує на результати перевіркових заходів.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, напередодні Ткаченко звернувся до СБУ щодо перевірки команди Кличка. Перевірка проводитиметься на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України.

Крім того, начальник КМВА спростував інформацію про посилення мобілізації у Києві. За його словами, подібні новини — фейк.